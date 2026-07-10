Autofahrer mit knapp vier Promille gestoppt

Ulm (dpa/lsw) - Ein stark betrunkener Autofahrer ist in Ulm mit seinem Wagen in deutlichen Schlangenlinien unterwegs gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben einen Wert von fast vier Promille. Mehrere Zeugen bemerkten den Fahrer auf einer Kreisstraße und verständigten die Polizei. Die Beamten kontrollierten den 43-Jährigen wenig später, wobei ihnen Alkoholgeruch auffiel, wie es in einer Mitteilung hieß.

Der Mann musste in eine Klinik und dort eine Blutprobe abgeben. Seinen Wagen durfte der 43-Jährige nicht weiterfahren und musste ihn stehen lassen. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Auf ihn kommen wegen der Fahrt am Donnerstag nun mehrere Anzeigen zu.

Für die meisten Menschen dürfte ein solcher Alkoholwert absolute Lebensgefahr bedeuten. Bereits ab einem Wert von 3,0 Promille kann es nach Angaben des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit zu Kreislaufversagen und Atemlähmung kommen, ab 3,5 Promille besteht bei einer Alkoholvergiftung Lebensgefahr.

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