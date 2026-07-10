Alkoholgeruch bei Kontrolle

Autofahrer mit knapp vier Promille gestoppt

Mit fast vier Promille am Steuer – und das ohne Führerschein. Zeugen alarmieren die Polizei, für den Mann endet die Fahrt abrupt.

Die Polizei kontrollierte den Mann und stellte Alkoholgeruch fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei kontrollierte den Mann und stellte Alkoholgeruch fest. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Ein stark betrunkener Autofahrer ist in Ulm mit seinem Wagen in deutlichen Schlangenlinien unterwegs gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben einen Wert von fast vier Promille. Mehrere Zeugen bemerkten den Fahrer auf einer Kreisstraße und verständigten die Polizei. Die Beamten kontrollierten den 43-Jährigen wenig später, wobei ihnen Alkoholgeruch auffiel, wie es in einer Mitteilung hieß. 

Der Mann musste in eine Klinik und dort eine Blutprobe abgeben. Seinen Wagen durfte der 43-Jährige nicht weiterfahren und musste ihn stehen lassen. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Auf ihn kommen wegen der Fahrt am Donnerstag nun mehrere Anzeigen zu.

Für die meisten Menschen dürfte ein solcher Alkoholwert absolute Lebensgefahr bedeuten. Bereits ab einem Wert von 3,0 Promille kann es nach Angaben des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit zu Kreislaufversagen und Atemlähmung kommen, ab 3,5 Promille besteht bei einer Alkoholvergiftung Lebensgefahr.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bei Menschen, die regelmäßig insbesondere größere Mengen Alkohol trinken, treten demnach typische Ausfallerscheinungen oft erst bei höheren Promillewerten auf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
18-Jähriger ohne Führerschein betrunken am Steuer
1,9 Promille

18-Jähriger ohne Führerschein betrunken am Steuer

Ohne Fahrerlaubnis, dafür mit ordentlich Promille fährt ein junger Mann im Landkreis Schwäbisch Hall Auto. Seine Alkoholfahne ist nicht das Einzige, was der Polizei auffällt.

18.05.2026

Mit vier Promille und Kind im Auto unterwegs
Mit Alkohol am Steuer

Mit vier Promille und Kind im Auto unterwegs

Mit Schlangenlinien und ohne Licht unterwegs – Zeugen rufen die Polizei. Was dann bei der Kontrolle ans Licht kommt, sorgt für Kopfschütteln.

06.12.2025

Mit 3,3 Promille am Steuer - Führerschein gültig?
Verkehr

Mit 3,3 Promille am Steuer - Führerschein gültig?

Mit 3,3 Promille Atemalkohol am Steuer: In Freudenstadt stoppt die Polizei einen Autofahrer. Beim anschließenden Atemalkoholtest ist der Wert recht hoch.

08.09.2025

Mannheim: 26-jähriger ohne Führerschein erwischt - Drogen und Alkohol im Blut
Aus dem Verkehr gezogen

Mannheim: 26-jähriger ohne Führerschein erwischt - Drogen und Alkohol im Blut

Ein 26-Jähriger ist am Karlsplatz unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie ohne Führerschein am Steuer erwischt worden.

06.09.2025

Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin - über drei Promille
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin - über drei Promille

Die Frau fährt geparkte Autos an, Zeugen alarmieren die Polizei. Doch die 47-Jährige stellt die Beamten vor einige Probleme.

28.04.2025