1,9 Promille

18-Jähriger ohne Führerschein betrunken am Steuer

Ohne Fahrerlaubnis, dafür mit ordentlich Promille fährt ein junger Mann im Landkreis Schwäbisch Hall Auto. Seine Alkoholfahne ist nicht das Einzige, was der Polizei auffällt.

Der Fahrer wurde mit 1,9 Promille angehalten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Fahrer wurde mit 1,9 Promille angehalten. (Symbolbild)

Crailsheim (dpa/lsw) - Alkoholisiert und ohne Führerschein ist ein junger Mann in Crailsheim (Schwäbisch Hall) in eine Verkehrskontrolle geraten. Der 18-Jährige sei bei der Kontroller durch starken Alkoholgeruch aufgefallen, teilte die Polizei jetzt mit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe am Freitagabend einen Wert von rund 1,9 Promille ergeben. Die Polizei habe ihm Blut abgenommen, das Ergebnis sei noch offen. Wie sich laut Polizei herausstellte, besaß der Mann noch nie eine gültige Fahrerlaubnis. Zudem sei das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert gewesen.

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