Bild
Fahrerlaubnis

Mann fährt betrunken und ohne Führerschein zur Polizei

Einen betrunkenen Autofahrer muss die Polizei in Albstadt gar nicht erst selbst aus dem Verkehr ziehen. Er fährt von ganz allein aufs Revier. Und es kommt noch schlimmer.

Die Polizei hat in Albstadt einen betrunkenen Autofahrer ohne Führerschein buchstäblich in Empfang genommen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Polizei hat in Albstadt einen betrunkenen Autofahrer ohne Führerschein buchstäblich in Empfang genommen. (Symbolbild)

Albstadt (dpa/lsw) - Betrunken und ohne Führerschein ist ein Mann im Auto zum Polizeirevier Albstadt (Zollernalbkreis) gefahren. Der 58-Jährige hatte sich wohl Hilfe von den Beamten erhofft, weil er Polizeiangaben zufolge persönliche Papiere nicht mehr finden konnte. 

Den Polizisten fiel allerdings seine Alkoholfahne auf. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,5 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein hat - weil der ihm vor zwei Jahren wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden war. Ihn erwartet eine erneute Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

