Wahl zum Vorsitzenden

Beuster bleibt Chef der Journalistengewerkschaft DJV

Mika Beuster setzte sich beim DJV-Verbandstag gegen Björn Staschen durch und bleibt Bundesvorsitzender. Die Schwerpunkte für die weitere Amtszeit sind für ihn klar.

Beuster wurde für zwei Jahre wiedergewählt. (Archivbild) Foto: Ulf Vogler/dpa
Beuster wurde für zwei Jahre wiedergewählt. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Der Reporter Mika Beuster bleibt für zwei weitere Jahre Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV). Auf dem Verbandstag in Wiesbaden setzte sich der 47-Jährige bei der Wahl gegen den Journalisten Björn Staschen durch, wie der DJV mitteilte. Für Beuster stimmten 142 Delegierte oder 63 Prozent, für Staschen 79 (35 Prozent) bei vier Enthaltungen.

Beuster, der als Journalist beim Medienunternehmen VRM Mittelhessen in Wetzlar arbeitet, war im Herbst 2023 erstmals gewählt worden. Der Einsatz für Pressefreiheit, unabhängigen Journalismus und faire Arbeitsbedingungen für Medienschaffende werde Richtschnur seines Handelns als DJV-Bundesvorsitzender bleiben, sagte Beuster laut Mitteilung.

Der DJV vertritt die berufs- und medienpolitischen Ziele und Forderungen der hauptberuflichen Journalistinnen und Journalisten aller Medien. Er ist politisch wie finanziell unabhängig und hat rund 25.000 Mitglieder aus allen Bereichen des Journalismus.

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