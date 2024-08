Bewährungsstrafe für pflegende Ehefrau wegen Mordversuch

IS-Rückkehrerin zu Bewährungsstrafe verurteilt

Eine junge Frau aus Mittelhessen schließt sich in Syrien der Terrororganisation IS an, gemeinsam mit ihren kleinen Kindern muss sie bald vor den Schrecken des Bürgerkriegs flüchten. Ins Gefängnis muss sie dafür nicht, entscheidet ein Gericht.