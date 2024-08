Pflegende Ehefrau wegen versuchten Mordes vor Gericht

Hanau (dpa/lhe) - Sie soll aus Überforderung versucht haben, ihren dementen Ehemann zu vergiften: Wegen versuchten Mordes steht seit Montag eine 63-jährige Frau vor dem Hanauer Landgericht. Die Staatsanwaltschaft sieht in dem Vorgehen der Frau Heimtücke, das ist im Strafrecht ein Mordmerkmal.

Wie es in der Anklage heißt, war die Frau mit der Pflege ihres schwer dementen Mannes überfordert. Daher habe die 63-Jährige im August 2023 in Gründau im Main-Kinzig-Kreis geplant, den 79-Jährigen zu töten. Dazu habe sie 20 Tabletten eines Psychopharmaka-Medikaments in Wasser aufgelöst und dem Mann zum Trinken gegeben. Es habe sich um eine potenziell tödliche Dosis gehandelt.