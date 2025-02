Bewährungsstrafe im Untreueprozess gegen Ex-Sachbearbeiterin

Hofheim/Frankfurt (dpa/lhe) - Eine frühere Mitarbeiterin von Behörden in Frankfurt und Hofheim ist wegen Untreue und Betrugs zu zwei Bewährungsstrafen von jeweils zwei Jahren verurteilt worden. «Diese Straftaten sind Ausdruck einer Erkrankung», sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsbegründung im Frankfurter Landgericht. Die 56-Jährige leidet seit vielen Jahren an Spielsucht. Das Geld hatte sie online verspielt, insgesamt richtete sie einen Schaden von über 452.700 Euro an.