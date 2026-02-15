Bewaffneter Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert
Nachbarn melden einen Streit zwischen zwei Männern, die mit Messern bewaffnet sind. Kurz darauf müssen ein Vater mit Platzwunden und sein Sohn mit einer Schnittwunde versorgt werden. Was ist passiert?
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ist eskaliert und beide sind mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Vater habe Platzwunden und der Sohn eine Schnittwunde erlitten, teilte die Polizei mit.
Zuvor hatten Nachbarn die Polizei gerufen, weil zwei Männer sich mit Messern bewaffnet streiten würden. Ob die Verletzungen tatsächlich mit Messern zugefügt worden sind, sei unklar. Der Sohn wurde nach Polizeiangaben wegen vermuteten psychischen Beeinträchtigungen in eine Spezialklinik gebracht.