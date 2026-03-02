Brände

Bewohner aus brennendem Wohnhaus gerettet

Dichter Rauch aus dem Keller blockiert den Fluchtweg für vier Erwachsene und ein Kleinkind. Wie es zum Brand kam und was jetzt untersucht wird.

Die Feuerwehr konnte zwei Bewohner mit einer Drehleiter retten. (Symbolbild) Foto: Helena Dolderer/dpa
Die Feuerwehr konnte zwei Bewohner mit einer Drehleiter retten. (Symbolbild)

Rastatt (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat mehrere Menschen aus einem brennenden Haus in Rastatt retten müssen. Dichter Rauch hatte vier Erwachsenen und einem Kleinkind den Fluchtweg durch das Treppenhaus versperrt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Bewohner kamen über eine Drehleiter über einen Balkon aus dem Gebäude, zwei weitere Erwachsene und das Kind verließen das Gebäude über ein Gerüst. Verletzt wurde niemand.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach ersten Erkenntnissen hatte vermutlich ein technischer Defekt an einer Waschmaschine im Keller das Feuer am Sonntag ausgelöst. 

Bevor die Bewohner zurückkehren können, müssen Statiker klären, ob das Feuer die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt hat. Die Bewohner fanden zunächst eigenständig eine andere Unterkunft. Den Schaden schätzen die Behörden auf rund 60.000 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brand im Keller – Mutter und Kind von Balkon gerettet
Feuerwehreinsatz

Brand im Keller – Mutter und Kind von Balkon gerettet

Der Rauch breitet sich schnell im ganzen Gebäude aus. Nicht alle Bewohner schaffen es eigenständig nach draußen.

17.01.2026

Zweijähriges Kind bei Wohnungsbrand verletzt
Brände

Zweijähriges Kind bei Wohnungsbrand verletzt

Eine Wohnung gerät in Brand, das Wohnzimmer steht in Flammen. Ein zweijähriges Kind atmet Rauch ein - und wird durch ihn vergiftet. Auch zwei Erwachsene werden verletzt.

04.01.2026

Kleinkind nach Saunabrand ins Krankenhaus gebracht
Einsatz in Wiesbaden

Kleinkind nach Saunabrand ins Krankenhaus gebracht

In einem Wohnhaus in Wiesbaden bricht ein Feuer aus. Ein kleines Kind muss anschließend im Krankenhaus untersucht werden. Auch der Sachschaden ist immens.

05.09.2025

Kind stirbt nach Brand eines Wohnhauses in Wilhelmshaven
Brände

Kind stirbt nach Brand eines Wohnhauses in Wilhelmshaven

Flucht unmöglich: Dichter Rauch versperrt nachts den Weg. Die Feuerwehr rettet eine Familie aus dem Dachgeschoss - doch für ein Kind kommt die Hilfe zu spät.

23.06.2025

Wiesbaden

Rauch im Treppenhaus schneidet Fluchtweg ab

11.04.2023