Bezahlkarte für Asylbewerber vor flächendeckender Einführung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Knapp zwei Jahre nach ihrer Einführung steht die Bezahlkarte für Asylbewerber in Hessen nach Angaben des Integrationsministeriums kurz vor der flächendeckenden Verfügbarkeit. Inzwischen kann die Karte in 25 der 28 kommunalen Leistungsbehörden genutzt werden. Mit einer vollständigen Umstellung auf das Kartensystem rechnet das Ministerium in den kommenden Wochen bis Jahresende.

Wer hat noch nicht vollständig umgestellt und warum?

Noch im Umstellungsprozess befinden sich laut Ministerium der Werra-Meißner-Kreis sowie die Städte Hanau und Marburg. Technische Probleme seien nicht die Ursache dafür. Im Werra-Meißner-Kreis stünden noch interne Freigaben aus. Marburg befinde sich in einer Testphase. In Hanau müssten noch Prozesse im Zusammenhang mit der Kreisfreiheit der Stadt zum Jahresbeginn 2026 berücksichtigt werden.

Wie ist der Stand in Hanau?

In Hanau wird die Karte nach Angaben der Stadtverwaltung seit dem 1. Oktober 2026 für neu zugewiesene Leistungsberechtigte eingesetzt. Bis spätestens 30. September 2027 sollen alle Empfänger auf die Bezahlkarte umgestellt sein.

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Wie viele Bezahlkarten gibt es in Hessen?

Anfang September waren nach Angaben des Integrationsministeriums 12.312 Bezahlkarten aktiviert.

Kann man aus dieser Zahl auf die Zahl der Asylbewerber schließen?

Nein. Minderjährige erhalten beispielsweise keine eigene Karte, sondern Leistungen über die Karte ihrer Eltern. Außerdem werden Karten deaktiviert, wenn der Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz endet - etwa nach einer Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, bei einer Ausreise oder Abschiebung oder wenn der betreffende Mensch eine Arbeit aufnimmt.

Wofür soll die Bezahlkarte genutzt werden?

Mit der Karte wird ein Teil der staatlichen Leistungen als Guthaben bereitgestellt. Sie soll vor allem Verwaltungsprozesse vereinfachen, weil weniger Bargeld ausgezahlt werden muss.

Sind Überweisungen in das Ausland möglich?

Nein. Mit der hessischen Bezahlkarte kann kein Geld in das Ausland überwiesen werden. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass die finanzielle Unterstützung, die Asylbewerberinnen und -bewerber erhalten, an Familienangehörige oder Freunde außerhalb von Deutschland fließt.

Kann mit der Karte Bargeld abgehoben werden?

Ja. Bargeld kann an allen Geldautomaten in Deutschland sowie bei teilnehmenden Einzelhändlern im Rahmen eines Einkaufs abgehoben werden. Der Betrag ist grundsätzlich auf bis zu 50 Euro pro Monat begrenzt. Individuelle Ausnahmen sind möglich.

Wer ist für die Einführung der Bezahlkarte zuständig?

Das ist Sache der Landkreise und kreisfreien Städte. Die Stadt Marburg verfügt als Teil eines Landkreises über eine eigene Leistungsbehörde.

Seit wann gibt es die Bezahlkarte in Hessen?

Die Bezahlkarte wurde Mitte Dezember 2024 eingeführt. Zunächst wurde sie in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung an neu ankommende Flüchtlinge ausgegeben. Anschließend erfolgte die Einführung schrittweise in den Kommunen.

Wie sieht die hessische Bezahlkarte aus?