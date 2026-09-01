Beziehungsstreit eskaliert - Schüsse und Verfolgungsfahrt

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Beziehungsstreit in Frankfurt eskaliert: Dabei soll der 39 Jahre alte Ex-Partner einer 25-jährigen Frau mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben. Zudem lieferte er sich eine Verfolgungsjagd mit dem 40 Jahre alten aktuellen Partner der Frau, wie die Polizei mitteilte.

Demnach soll die 25-Jährige am Montagabend zunächst in das Fahrzeug ihres Partners gestiegen sein. Kurz darauf sei der 39-Jährige unvermittelt von hinten auf den Wagen aufgefahren. Im Anschluss gab der Tatverdächtige nach Angaben der Polizei mehrere Schüsse aus seinem Fahrzeug ab. Die Frau sei daraufhin in das Auto ihres Ex-Partners gestiegen und habe versucht, ihn zu beruhigen. Trotzdem sei dieser an dem Auto des 40-Jährigen vorbeigefahren und habe es im Rückwärtsgang erneut gerammt.

Als der 40-Jährige versucht habe, vor dem Ex zu flüchten, habe der 39-Jährige die Verfolgung aufgenommen. Während der Verfolgungsfahrt saß die 25-Jährige nach Polizeiangaben noch immer in dem Wagen ihres Ex-Partners. Der 40-Jährige habe schließlich den Notruf gewählt, sodass die Einsatzkräfte den Wagen des Ex-Partners hätten stoppen können. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs seien die Schreckschusspistole sowie abgefeuerte Knallpatronen gefunden worden.

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