Eines von fünf Völkern

Bienenvolk in Gartenanlage vergiftet? Polizei sucht Täter

Rund 25.000 Bienen tot: In einer Gartenanlage wurde mutmaßlich ein ganzes Volk vergiftet. Die Polizei bittet um Hinweise – was steckt hinter der Tat?

Rund 25.000 Tiere sterben mutmaßlich durch das Gift. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Rund 25.000 Tiere sterben mutmaßlich durch das Gift. (Symbolbild)

Langenau (dpa) - Ein Bienenvolk mit rund 25.000 Tieren ist laut der Polizei in einer Kleingartenanlage im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis vergiftet worden. Ein Fachmann stellte an den toten Insekten in Langenau in der Nähe von Ulm entsprechende Anzeichen fest, wie die Polizei mitteilte. Ein Unbekannter hatte nach ersten Erkenntnissen eines der fünf Bienenvölker vergiftet. Die Beamten ermitteln und bitten Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

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