Faulbrut bei Bienen: Bislang ein Ausbruch in Hessen

Wetzlar/Wiesbaden/Kirchhain (dpa/lhe) - Nachdem es im vergangenen Jahr keinen Ausbruch der Amerikanische Faulbrut in Hessen gegeben hat, ist die Bienenseuche nun zurück. In Sinn im Lahn-Dill-Kreis muss sie derzeit bekämpft werden. Nach Angaben des hessischen Landwirtschaftsministeriums gibt es im gesamten Bundesland in diesem Jahr bisher nur diesen einen Ausbruch.