Bierhoff sieht Konkurrenz für Patriots

Frankfurt/Main (dpa) - Der für die New England Patriots tätige Funktionär Oliver Bierhoff sieht bei seinem neuen NFL-Club das größte Zuschauerpotenzial. «Gemessen an der Fanbase sind die Patriots auf jeden Fall das populärste Team in Deutschland. Das kommt sicher aus deren langjähriger Erfolgsgeschichte mit sechs Super-Bowl-Titeln», sagte Bierhoff der Deutschen Presse-Agentur. Der Traditionsclub spielt am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) in Frankfurt gegen die Indianapolis Colts. Es werden tausende Patriots-Fans im WM-Stadion von 2006 erwartet.