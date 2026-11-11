Bilfinger verdient deutlich weniger - aber Aufträge legen zu

Mannheim (dpa) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat auch im dritten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des anhaltenden Konflikts am Persischen Golf zu spüren bekommen. «Das Jahr 2026 stellt Bilfinger vor Herausforderungen», sagte Unternehmenschef Thomas Schulz laut Mitteilung. Die erst im September gesenkten Jahresziele bestätigte der Manager. Mit der Prognosesenkung legte der Mannheimer Konzern auch ein Sparprogramm auf, bei dem bis zu 1.500 Stellen gestrichen werden sollen.