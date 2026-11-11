Industrie

Bilfinger verdient deutlich weniger - aber Aufträge legen zu

Der Iran-Krieg hinterlässt beim Bilfinger-Konzern seine Spuren. Doch beim Blick nach vorn ist wohl Entspannung in Sicht.

Bilfinger legt durchwachsene Zahlen vor. Foto: Uwe Anspach/dpa
Bilfinger legt durchwachsene Zahlen vor.

Mannheim (dpa) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat auch im dritten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des anhaltenden Konflikts am Persischen Golf zu spüren bekommen. «Das Jahr 2026 stellt Bilfinger vor Herausforderungen», sagte Unternehmenschef Thomas Schulz laut Mitteilung. Die erst im September gesenkten Jahresziele bestätigte der Manager. Mit der Prognosesenkung legte der Mannheimer Konzern auch ein Sparprogramm auf, bei dem bis zu 1.500 Stellen gestrichen werden sollen.

Im dritten Quartal schrumpfte der Umsatz um ein Prozent auf 1,36 Milliarden Euro. Der Gewinn brach um 21 Prozent auf 43 Millionen Euro ein. Das Unternehmen begründete den Rückgang vor allem mit einer anhaltenden Unterauslastung, geringeren Abrufen komplexer, höherpreisiger Arbeiten sowie einem ungünstigen Produktmix. Der Auftragseingang legte allerdings um ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro zu.

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