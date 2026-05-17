Arbeitsmarkt

Iran-Krieg hinterlässt Spuren auf Europas Stellenmärkten

Die Jobseite Indeed hat neun Länder untersucht. In fast allen ging es bei den Ausschreibungen nach unten - mit einer Ausnahme.

Die Zahl der Ausschreibungen für offene Stellen ist nach Beginn des Krieges im Iran deutlich zurückgegangen, fand die Jobseite Indeed heraus (Symbolbild). Foto: Angelika Warmuth/dpa
Die Zahl der Ausschreibungen für offene Stellen ist nach Beginn des Krieges im Iran deutlich zurückgegangen, fand die Jobseite Indeed heraus (Symbolbild).

Nürnberg/Düsseldorf (dpa) - Der Krieg im Iran und seine Auswirkungen haben die Stellenmärkte in großen Teilen Europas durcheinandergewirbelt. Die Jobseite Indeed verzeichnete einen durchschnittlichen Rückgang der Stellenausschreibungen um 5,6 Prozent in neun untersuchten Ländern. In Deutschland lag das Minus bei 4,6 Prozent. 

Lichtblick: Spanien

Besonders starke Einbrüche gab es demnach in Großbritannien (minus 7,4 Prozent), Irland (minus 7,1 Prozent) und Frankreich (minus 5,9 Prozent). Auch der Ausbildungsmarkt sei - entgegen dem eigentlich saisonüblichen Trend - eingeknickt. Einziger Lichtblick blieb Spanien - mit einem Plus von 4,1 Prozent.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres sei die Zahl der Stellenausschreibungen noch gestiegen. Im März sei es dann synchron mit Kriegsbeginn zu einem Einbruch gekommen, heißt es in der Untersuchung der Indeed-Ökonomin Virginia Sondergeld. «Die Zeichen stehen derzeit weiterhin eher auf Abwarten als auf Aufbruch», betonte sie.

Keine Hoffnung auf baldige Erholung

«Noch zu Jahresbeginn gab es die berechtigte Hoffnung, dass der europäische und insbesondere der deutsche Stellenmarkt seine Schwächephase bald überwindet», sagte die Arbeitsmarkt-Expertin. Doch der geopolitische Schock des Iran-Krieges habe länderübergreifend zu Absenkungen von Konjunktur- und Arbeitsmarktprognosen geführt. «Die Hoffnung auf baldige Erholung ist vorerst ausgebremst», sagte Sondergeld.

Auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland sei ein positiver Effekt im ersten Quartal vollständig ausgeblieben. Das Angebot an Ausbildungsstellen sei im Jahresvergleich um 3,7 Prozent zurückgegangen. Ein Jahr zuvor stand noch ein sattes Plus von 6,2 Prozent zu Buche.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wende am Arbeitsmarkt dauert mindestens noch ein Jahr
Arbeitsmarkt

Wende am Arbeitsmarkt dauert mindestens noch ein Jahr

Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, wagt eine Prognose. Für die meisten ist die aber keine gute Nachricht.

01.07.2025

Arbeitsmarkt

Konjunkturschwäche hinterlässt Spuren am Arbeitsmarkt

Steigende Arbeitslosigkeit, drohende Kurzarbeit: Die Zeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt werden härter. Der Wirtschaft fehlen dagegen immer noch die Fachkräfte.

29.02.2024

Arbeitsmarkt

Mehr Beschäftigte in der Industrie

Die deutsche Wirtschaft kommt derzeit nicht vom Fleck. Bei der Beschäftigung in der Industrie hinterlässt das bislang aber keine Spuren.

15.02.2024

Verkehr

Winter hinterlässt Schäden auf Fahrbahnen

Risse und Schlaglöcher: Niederschläge und Frost setzen den Fahrbahnen im Winter zu. Auf den Straßen in Hessen hat die kalte Jahreszeit ihre Spuren hinterlassen.

19.04.2023

Konjunktur

Schwache Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt

Die Wirtschaft saugt weiter Fachkräfte vom Arbeitsmarkt. Doch die schwache Konjunktur hinterlässt ihre Spuren. Dennoch heißt weiterhin die Devise: Jede Frau, jeder Mann und jede Arbeitsstunde werden gebraucht.

31.03.2023