Binding-Kulturpreis geht an Kunst-Institution Frankfurt Lab

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der mit 50.000 Euro dotierte Binding-Kulturpreis 2024 geht an den Verein Frankfurt Lab. «In den Räumen einer ehemaligen Fabrik in der Schmidtstraße im Gallusviertel habe das Frankfurt Lab einen Produktions- und Aufführungsort geschaffen, der geeignet ist, den wachsenden Fragen und Anforderungen in der zeitgenössischen darstellenden Kunst und Musik gerecht zu werden», hieß es in der Jurybegründung am Donnerstag.