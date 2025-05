Binding-Preis für Künstler Heiner Blum

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der mit 50.000 Euro dotierte Binding-Kulturpreis 2025 geht an den Künstler und Hochschullehrer Heiner Blum. «Damit wird eine jahrzehntelange Arbeit für situationsbezogene Kunst im Raum und für die Öffnung von Räumen für die Kunst ausgezeichnet, die auch Generationen seiner international erfolgreichen Studierenden an der Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach geprägt hat», heißt es in der Begründung der Jury. Die Preisverleihung findet am 14. Juni im Römer statt. Dann feiert auch die Binding-Kulturstiftung ihr 30. Jubiläum.