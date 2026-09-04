Wetter-Vorhersage

Bis 30 Grad im Süden – aber sehr windig

Sommerlich wird es vor allem im Süden Hessens, doch es muss mit einzelnen Sturmböen gerechnet werden. Die Nächte werden am Wochenende schon richtig kühl.

Sommerliche Temperaturen locken zu sportlichen Aktivitäten. Foto: Jennifer Brückner/dpa
Sommerliche Temperaturen locken zu sportlichen Aktivitäten.

Offenbach (dpa/lhe) - Nochmal richtig Sommer: Im Süden Hessens können es heute bis 30 Grad werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu ist es heiter und bleibt trocken. Es ist aber sehr windig, teilweise muss mit Sturmböen gerechnet werden.

Im Norden steigen die Temperaturen bis auf 25 Grad. Doch es ist laut DWD bewölkt und ab dem späten Nachmittag zieht Regen auf, der kräftig ausfallen kann. Teils gibt es Gewitter, dann sind schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Am Samstag ziehen die Wolken im Norden weiter und es wird zunehmend heiter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 Grad im nordhessischen Bergland und 27 Grad im Rhein-Main-Gebiet, im höheren Bergland werden es eher 18 Grad. Es bleibt windig.

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Einstellige Werte nachts

Die Nacht auf Sonntag wird kühl, im Norden erwartet der DWD nur sieben Grad, in Tal- und Muldenlagen können die Werte auf fünf Grad fallen. Für den Süden werden zehn Grad vorhergesagt; lokal bildet sich Nebel. 

Am Sonntag lösen sich die Dunst- und Nebelfelder rasch auf, wie der DWD vorhersagt. Es wird heiter bis sonnig und die Temperaturen steigen auf 23 bis 26 Grad im Norden und 26 bis 29 Grad im Süden.

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