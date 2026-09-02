Wechselhaftes Wetter in Hessen – Süden wird sommerlich warm

Offenbach (dpa/lhe) - Der Himmel über Hessen zeigt sich am Mittwoch wechselnd bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Im Norden besteht am Nachmittag und Abend ein geringes Schauerrisiko, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad, in Hochlagen um 18 Grad.

Am Donnerstag ist es dann laut der Prognosen im Norden meist stark bewölkt, im Süden heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf fällt gebietsweise leichter Regen. Die Temperaturen erreichen zwischen 23 Grad im Norden und 27 Grad im Süden, in Hochlagen 18 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West mit einzelnen starken Böen vor allem im Norden.

Freitag: Zwischen leichtem Regen und 30 Grad

Am Freitag ist es dann dem DWD zufolge im Norden überwiegend stark bewölkt. Gebietsweise fällt leichter Regen, am Abend ist teils auch kräftiger Regen möglich. Im Süden bleibt es dagegen heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Während im Norden rund 24 Grad erreicht werden, sind im Süden bis zu 30 Grad möglich. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest bis West, zeitweise mit starken Böen, vereinzelt werden stürmische Böen oder Sturmböen nicht ausgeschlossen.

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