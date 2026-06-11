Durchwachsenes Wetter: Wolken und Regen, dann Sonne
Das Wetter bleibt erst einmal grau. Zum Wochenende wird es dann aber teils sommerlich.
Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt erst einmal durchwachsen. Der Tag bringt wechselnde bis starke Bewölkung und gebietsweise gibt es Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Im Norden und Osten könne es heute auch einzelne kurze Gewitter geben. Die Temperaturen steigen auf maximal 20 Grad.
Zeitweise schauerartigen Regen soll es den Meteorologen zufolge auch am Freitag geben. An den Temperaturen ändere sich zunächst einmal nichts. Erst am Samstag werde das Wetter freundlicher. Nach einem wolkigen Start mit örtlich etwas Regen werde es im Tagesverlauf zunehmend heiter und bleibe niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen im Norden auf 20 und im Süden auf bis zu 26 Grad.