Viele Wolken und wenig Sonne in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Viele Wolken, wenig Sonne: Die vielen Wolken und einige Unwetter sorgen weiterhin für einen nicht wirklich sommerlichen Sommer. So auch heute. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Hessen viele Wolken, Schauer und Gewitter angekündigt, in manchen Regionen könnten Starkregen und Hagel dazukommen. Immerhin ist es bei bis zu 28 Grad sommerlich warm.

In der Nacht zum Donnerstag kühlen die Temperaturen deutlich ab. Auch die Niederschläge lassen nach. Am Tag bleibt es trocken, bei Höchsttemperaturen von 24 bis 27 Grad. Auch in der Nacht zum Freitag halten sich Schauer und Regen noch zurück. In manchen Regionen wird es bei Tiefsttemperaturen von 11 Grad recht frisch.