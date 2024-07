Wechselndes Wetter aus Sonne und Wolken in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Beginn der neuen Woche erwartet die Menschen in Hessen ein Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Gewittern. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte, bleibt der Sonntag zunächst sonnig und trocken mit teils leichter Bewölkung. Die Temperaturen sollen zwischen maximal 23 und 26 Grad liegen. Aus Südwest sei ein schwacher bis mäßiger Wind zu erwarten.