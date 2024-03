«Bis in die Seele ist mir kalt» gewinnt Fernsehkrimi-Preis

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Deutschen Fernsehkrimi-Festival 2024 erhält der Film «Bis in die Seele ist mir kalt» (ORF/ZDF) gleich zwei Preise. Der TV-Krimi des Regisseurs Daniel Geronimo gewann am Freitag den Hauptpreis des Festivals, wie die Veranstalter mitteilten. Er sensibilisiere dafür, mehr Verständnis für die Zusammenhänge unseres Miteinanders aufzubringen.

In dem Fernseh-Krimi führt eine merkwürdige Häufung von Todesfällen die Kriminalbeamtin Acham aus Klagenfurt in einen kleinen Ort in Kärnten. Unter den Opfern befinden sich vor allem alte, hilfsbedürftige Menschen. Der Hauptpreis ist mit 1000 Litern Rheingau-Wein dotiert. Auch der Sonderpreis für die Beste Darstellerin ging an eine Schauspielerin aus dem Film: Linde Prelog erhielt die Auszeichnung für ihre Rolle der Frau Gritznigg.