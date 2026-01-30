Bis Saisonende: Freiburg verleiht Dinkci an Heidenheim

Heidenheim/Freiburg (dpa/lsw) - Im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim Eren Dinkci vom SC Freiburg zurückgeholt. Der 24 Jahre alte Offensivspieler kommt auf Leihbasis bis Saisonende zum Tabellenletzten, für den er bereits 2023/24 auflief. Damals kam er in 34 Pflichtspielen auf elf Tore und sechs Vorlagen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

«Eren hat bei uns bekanntlich schon unter Beweis gestellt, was für außergewöhnliche fußballerische Qualitäten er in der Offensive besitzt und dass er menschlich bestens zu uns passt», sagte Heidenheims Vorstandschef Holger Sanwald. «Wir sind überzeugt, dass seine Verpflichtung bis zum Saisonende unsere Mannschaft verstärken wird.»