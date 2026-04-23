Meteore

Bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel

Wer in der Nacht nach oben schaute, wurde belohnt: Auch im Südwesten zogen Lyriden-Sternschnuppen am Himmel vorbei. Liegestuhl und Blick nach oben reichten, um das Himmelsspektakel zu sehen.

Etwa 20 Sternschnuppen pro Stunde waren am Himmel unterwegs. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa
Etwa 20 Sternschnuppen pro Stunde waren am Himmel unterwegs.

Stuttgart (dpa/lsw) - Himmelsgucker im Südwesten haben in der vergangenen Nacht quasi überall am Himmel Sternschnuppen zu sehen bekommen. Der Sternschnuppenschwarm der Lyriden war bei sternenklarer Nacht unterwegs - nach ersten Schätzungen seien etwa 20 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen gewesen, wie die stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg, Carolin Liefke, sagte. Genauer könne das aber erst beziffert werden, wenn man die gemeldeten Sichtungen ausgewertet habe.

Schwer hatten es Sternefans nicht: Schon am Abend des Mittwochs seien die ersten Schnuppen über den Himmel gezogen und dank der perfekten Wetterbedingungen entsprechend leicht zu sehen gewesen - übrigens nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch anderswo in Deutschland. «Am besten war es, sich in einen Liegestuhl zu legen und nach oben zu schauen», sagte Liefke. 

Die nächsten Sternschnuppen könnten übrigens - klarer Himmel vorausgesetzt - um den 5. Mai herum gesichtet werden. Dann seien die sogenannten Eta-Aquariiden unterwegs, die auch Mai-Aquariiden genannt werden. Die Aquariiden sind schnelle Meteore, die lange Leuchtspuren hinterlassen.

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