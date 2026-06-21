Wetterbericht

Bis zu 39 Grad im Südwesten – Hitzerekord in Sicht

Im Südwesten liegen die Temperaturen tagsüber jenseits der 30 Grad, auch abends bleibt es warm. Abkühlung ist erst einmal nicht in Sicht.

30 Grad und mehr werden im Südwesten erwartet. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
30 Grad und mehr werden im Südwesten erwartet.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Südwesten steuert auf den bislang heißesten Tag des Jahres zu. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden für Montag bis zu 39 Grad erwartet. Damit könnte sogar der bisherige Temperaturrekord in Baden-Württemberg für einen Juni wackeln. Dieser liegt bei 38,9 Grad – gemessen am 30. Juni 2019 in Mannheim.

Schon heute - das ist der längste Tag des Jahres - werden laut DWD verbreitet 31 bis 36 Grad erwartet. Im Breisgau könnten sogar bis zu 38 Grad erreicht werden. Dazu kommen schwülwarme Luft und die Gefahr von Schauern und Gewittern.

Heiße Tage und tropische Nächte 

Vielerorts bleibt es auch nachts warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte: Die Temperaturen sinken nicht immer unter 20 Grad. Laut Wetterdienst gibt es auch am Dienstag wenig Wetteränderung. 

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Der DWD warnt deswegen vor Hitze: Voraussichtlich bis zum kommenden Wochenende soll die starke Wärmebelastung anhalten. Als Schwellenwert bei Hitzewarnungen gilt für eine starke Wärmebelastung, dass die gefühlte Temperatur über etwa 32 Grad liegt und es nachts nur eine geringe Abkühlung gibt. Von extremer Wärmebelastung spricht der DWD, wenn die gefühlte Temperatur über 38 Grad liegt.

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