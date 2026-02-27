Wetterbericht

DWD erwartet bis zu 23 Grad – Februar-Allzeithoch in Sicht

Sonne, blauer Himmel und fast schon T-Shirt-Wetter. Ein deutschlandweiter Spitzenwert wurde mit 20,4 Grad in Metzingen gemessen. Da geht noch mehr, sagt der Deutsche Wetterdienst.

Es könnte ein historisch warmer Tag in Baden-Württemberg werden. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Es könnte ein historisch warmer Tag in Baden-Württemberg werden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Metzingen (Kreis Reutlingen) war mit 20,4 Grad in am Donnerstag der wärmste Ort in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte mit, die dortige Station sei die einzige in Deutschland mit Temperaturen mit mehr als 20 Grad gewesen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wird der Februarhöchstwert geknackt? 

Der bisherige Temperaturrekord für den Februar könnte Geschichte werden. Denn der DWD erwartet am Freitag bis zu 23 Grad im Breisgau. Zum Vergleich: Die höchste Temperatur, die im Südwesten bisher in einem Februar gemessen worden sei, habe bei 22,5 Grad gelegen - am 29. Februar 1960 im südbadischen Müllheim. «Die Temperaturen könnten für Baden-Württemberg einen Allzeithöchstwert im Februar erreichen», sagte ein DWD-Sprecher. Das bedeutet Sonne und blauer Himmel - so ziemlich flächendeckend. «Der Freitag wird ungewöhnlich mild für die Jahreszeit», sagte der DWD-Sprecher. 

Wochenende wieder mehr Wolken und Regen 

In der Nacht zum Samstag bleibt der Himmel erst einmal klar, dann ziehen laut dem DWD vom Westen her immer mehr Wolken ins Land. Die Süd- und Südosthälfte des Landes bleibt davon bis zum Nachmittag verschont. Aber auch dort wird es dann wieder grau wie im Rest von Baden-Württemberg. Die Temperaturen bewegen sich in der Nacht zwischen minus zwei Grad im Allgäu und acht Grad im Schwarzwald. Tagsüber am Samstag werden zwischen 11 und 16 Grad erwartet. 

In der Nacht zum Sonntag wird es laut dem DWD durchgehend bewölkt, gebietsweise regnet es. «Am Sonntag zeigt sich die Sonne nur zeitweise, es ist wolkig bis stark bewölkt.» Auch könne es zeitweise «ein bisschen» regnen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sommerwetter kehrt zurück - Sonne und rund 30 Grad
Wetteraussichten

Sommerwetter kehrt zurück - Sonne und rund 30 Grad

Zum Wochenende locken sommerliche Temperaturen vielerorts wieder nach draußen. Der Wetterdienst erwartet bis zu 33 Grad im Süden. Im Norden bleibt es etwas wechselhafter.

07.08.2025

Sonniges Frühlingswetter - Temperaturen bis 20 Grad
Wetteraussichten

Sonniges Frühlingswetter - Temperaturen bis 20 Grad

Sonne, blauer Himmel und milde Temperaturen bestimmen die Woche. Doch in den frühen Morgenstunden kann es laut dem Deutschen Wetterdienst dennoch Tiefsttemperaturen geben.

04.03.2025

Graue Tage in Hessen erwartet - etwas Sonne zum Wochenende
Wetter

Graue Tage in Hessen erwartet - etwas Sonne zum Wochenende

Viele Wolken sind für die kommenden Tage in Hessen angesagt. Ab Freitag kann aber auch mal blauer Himmel durchblitzen.

13.11.2024

Wetter

Über 20 Grad und Sonne in Hessen

10.10.2023

Wetter

Sonne und Temperaturen über 20 Grad in Hessen erwartet

19.05.2023