DWD erwartet bis zu 23 Grad – Februar-Allzeithoch in Sicht

Stuttgart (dpa/lsw) - Metzingen (Kreis Reutlingen) war mit 20,4 Grad in am Donnerstag der wärmste Ort in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte mit, die dortige Station sei die einzige in Deutschland mit Temperaturen mit mehr als 20 Grad gewesen.

Wird der Februarhöchstwert geknackt?

Der bisherige Temperaturrekord für den Februar könnte Geschichte werden. Denn der DWD erwartet am Freitag bis zu 23 Grad im Breisgau. Zum Vergleich: Die höchste Temperatur, die im Südwesten bisher in einem Februar gemessen worden sei, habe bei 22,5 Grad gelegen - am 29. Februar 1960 im südbadischen Müllheim. «Die Temperaturen könnten für Baden-Württemberg einen Allzeithöchstwert im Februar erreichen», sagte ein DWD-Sprecher. Das bedeutet Sonne und blauer Himmel - so ziemlich flächendeckend. «Der Freitag wird ungewöhnlich mild für die Jahreszeit», sagte der DWD-Sprecher.

Wochenende wieder mehr Wolken und Regen

In der Nacht zum Samstag bleibt der Himmel erst einmal klar, dann ziehen laut dem DWD vom Westen her immer mehr Wolken ins Land. Die Süd- und Südosthälfte des Landes bleibt davon bis zum Nachmittag verschont. Aber auch dort wird es dann wieder grau wie im Rest von Baden-Württemberg. Die Temperaturen bewegen sich in der Nacht zwischen minus zwei Grad im Allgäu und acht Grad im Schwarzwald. Tagsüber am Samstag werden zwischen 11 und 16 Grad erwartet.