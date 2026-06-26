Bis zu 42 Grad? So heiß wird das Wochenende im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den Rekordwerten am Donnerstag steuert die Hitzewelle in Baden-Württemberg auf einen neuen Höhepunkt zu. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind zum Ende der Arbeitswoche und auch am Samstag neue Temperaturrekorde möglich. «Wir steuern auf die Spitze der Hitzewelle zu», sagte ein DWD-Meteorologe. Die Wärmebelastung in weiten Teilen des Südwestens dürfte teilweise extrem ausfallen.

Am Donnerstag gab es einen neuen Hitze-Rekord für Juni: In Waghäusel-Kirrlach im Kreis Karlsruhe wurden nach vorläufigen DWD-Daten 39,0 Grad gemessen. Damit wurde der bisherige Juni-Höchstwert für Baden-Württemberg von 38,9 Grad übertroffen, der am 30. Juni 2019 in Mannheim registriert worden war.

Bis zu 42 Grad am Samstag

Zum Ende der Arbeitswoche soll die Sonne nahezu ungestört scheinen. Die Temperaturen steigen laut DWD auf bis zu 40 Grad, örtlich sogar auf 41 Grad. Der bisherige Temperaturrekord im Südwesten liegt bei 40,3 Grad - gemessen am 20. Juli 2022 in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis).

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Am Samstag könnte die Hitzewelle ihren Höhepunkt erreichen. Der Vorhersage zufolge werden in den Niederungen verbreitet 37 bis 41 Grad erwartet, in der Kurpfalz seien lokal sogar bis zu 42 Grad möglich. Nachts kühlt es vielerorts kaum noch ab.

Zum Sonntag wächst die Unwettergefahr

Auch in der Nacht zum Sonntag dürfte es tropisch werden. Es seien kaum Tiefstwerte unter 20 Grad zu erwarten, sagte der Experte. In einigen Regionen seien neue Rekorde bei den Tiefsttemperaturen möglich. Tagsüber werden nochmals Höchstwerte zwischen 31 und 38 Grad erwartet.

Im Verlauf des Sonntags nimmt nach DWD-Angaben die Gewitterneigung von Westen her deutlich zu. Ab dem Nachmittag bestehe Unwetterpotenzial. «Die Luftmasse ist sehr Gewitter-trächtig.»

Abkühlung ab Montag - aber immer noch warm bis heiß