Wetter

Bis zu 50 Liter Regen in Teilen Hessens bis Freitagfrüh

Die närrische Hochphase in Hessen startet nass: Bis Freitagfrüh können regional bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Was das Wetter für die kommenden Tage bereithält.

Achtung Nass: Wer in den kommenden Tagen das Haus verlässt, sollte sich auf Regen einstellen. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Achtung Nass: Wer in den kommenden Tagen das Haus verlässt, sollte sich auf Regen einstellen. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet ein regnerischer und wolkenverhangener Beginn der närrischen Hochphase. Bis Freitagfrüh sei mit wiederholten und teils länger anhaltende Regenfällen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei seien lokal, vor allem im Süden und am Vogelsberg, Mengen von bis zu 40 bis 50 Litern pro Quadratmeter in 48 Stunden möglich. Am Mittwoch werden bei regnerischem Wetter Höchstwerte zwischen 8 Grad im Nordosten und 12 Grad im Rhein-Main-Gebiet erwartet. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Am Altweiberdonnerstag sei weiterhin mit Regen zu rechnen, dabei bleibe es zumeist stark bewölkt bis bedeckt. Zudem könnte es windig werden, in Verbindung mit Schauern seien starke bis stürmische Böen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 12 Grad. 

Der Freitag soll erneut stark bedeckt bis bewölkt werden, gebietsweise bleibt es regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad im Norden, im Süden werden bis zu 11 Grad erreicht. Am Samstag könnte es dann noch ungemütlicher für die Närrinnen und Narren werden. Bei Höchstwerten zwischen 0 und 5 Grad ist laut den Meteorologen gebietsweise leichter Schneefall möglich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Von wegen golden - Oktober im Südwesten zu trüb und zu nass
Wetter

Von wegen golden - Oktober im Südwesten zu trüb und zu nass

Zu wenig Sonne und zu viel Regen: Der Oktober präsentierte sich im Südwesten eher ungemütlich, bilanziert der Deutsche Wetterdienst. Und trotzdem war die Temperatur höher als sonst im Durchschnitt.

30.10.2025

Bis zu 120 Liter Regen: Unwetter in Alpennähe erwartet
Wetter

Bis zu 120 Liter Regen: Unwetter in Alpennähe erwartet

Gewitter und Regen zeigen sich vor allem in Baden-Württemberg und Bayern. Aber auch in anderen Bundesländern ist es ratsam, gewappnet zu sein.

26.07.2025

Oft über 20 Grad und endlich Regen: Wetter schwingt um
Vorhersage

Oft über 20 Grad und endlich Regen: Wetter schwingt um

Heute lässt sich das schöne Wetter noch einmal richtig genießen, bevor das Wetter unbeständiger wird. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit zögerlichem Regen und T-Shirt-Temperaturen.

12.04.2025

Wetter

Oktober laut Wetterdienst sehr nass und deutlich zu mild

Vom goldenen Oktober konnte man in diesem Jahr in Teilen Deutschlands nur träumen. An der Nordsee gab es kaum einen regenfreien Tag. Andernorts war es lange noch richtig sommerlich.

30.10.2023

Klimakrise

Oktober war laut Wetterdienst in Hessen nass und zu warm

30.10.2023