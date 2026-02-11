Bis zu 50 Liter Regen in Teilen Hessens bis Freitagfrüh
Die närrische Hochphase in Hessen startet nass: Bis Freitagfrüh können regional bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Was das Wetter für die kommenden Tage bereithält.
Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet ein regnerischer und wolkenverhangener Beginn der närrischen Hochphase. Bis Freitagfrüh sei mit wiederholten und teils länger anhaltende Regenfällen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei seien lokal, vor allem im Süden und am Vogelsberg, Mengen von bis zu 40 bis 50 Litern pro Quadratmeter in 48 Stunden möglich. Am Mittwoch werden bei regnerischem Wetter Höchstwerte zwischen 8 Grad im Nordosten und 12 Grad im Rhein-Main-Gebiet erwartet.
Am Altweiberdonnerstag sei weiterhin mit Regen zu rechnen, dabei bleibe es zumeist stark bewölkt bis bedeckt. Zudem könnte es windig werden, in Verbindung mit Schauern seien starke bis stürmische Böen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 12 Grad.
Der Freitag soll erneut stark bedeckt bis bewölkt werden, gebietsweise bleibt es regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad im Norden, im Süden werden bis zu 11 Grad erreicht. Am Samstag könnte es dann noch ungemütlicher für die Närrinnen und Narren werden. Bei Höchstwerten zwischen 0 und 5 Grad ist laut den Meteorologen gebietsweise leichter Schneefall möglich.