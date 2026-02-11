Bis zu 50 Liter Regen in Teilen Hessens bis Freitagfrüh

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet ein regnerischer und wolkenverhangener Beginn der närrischen Hochphase. Bis Freitagfrüh sei mit wiederholten und teils länger anhaltende Regenfällen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei seien lokal, vor allem im Süden und am Vogelsberg, Mengen von bis zu 40 bis 50 Litern pro Quadratmeter in 48 Stunden möglich. Am Mittwoch werden bei regnerischem Wetter Höchstwerte zwischen 8 Grad im Nordosten und 12 Grad im Rhein-Main-Gebiet erwartet.

Am Altweiberdonnerstag sei weiterhin mit Regen zu rechnen, dabei bleibe es zumeist stark bewölkt bis bedeckt. Zudem könnte es windig werden, in Verbindung mit Schauern seien starke bis stürmische Böen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 12 Grad.