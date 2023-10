Oktober laut Wetterdienst sehr nass und deutlich zu mild

Der Wetterdienst registrierte mit rund 100 Litern pro Quadratmeter knapp 80 Prozent mehr Niederschlag als in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zu den Werten der Periode 1991 bis 2020 habe das Plus fast 60 Prozent betragen.

Viel Regen fiel im Norden. Im Nordseeumfeld gab es nur wenige trockene Tage, erklärte der DWD. Mit Monatsmengen von örtlich über 200 Litern pro Quadratmeter sei es dort sogar rekordverdächtig nass gewesen, heißt es in der vorläufigen Bilanz. Ab der Monatsmitte regnete es auch vermehrt in der Mitte und im Süden. Der DWD erinnerte auch an die schwere Sturmflut an der Ostsee.