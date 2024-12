Bischof betont gesellschaftliche Relevanz des Christentums

Fulda (dpa/lhe) - Der katholische Bischof von Fulda, Michael Gerber, sieht die Situation der katholischen Kirche in Deutschland noch stärker als früher in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. «Was wir in den Kirchenaustritten erfahren, ist Teil eines gesamtgesellschaftlichen Phänomens», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.