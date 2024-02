Bischof setzt auf Dialog: Tür zu AfD-Wählern nicht schließen

Mainz (dpa) - Im Kampf gegen Rechtsextremismus setzt der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf auf Dialog und sieht auch die katholische Kirche in der Pflicht. «Wir haben eine Schnittmenge zwischen AfD-Wählern und katholischen Gläubigen», sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur dpa in Mainz.