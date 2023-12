Bischof thematisiert Leid im Nahen Osten und in der Ukraine

Mainz (dpa) - Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat das Leid vieler Menschen im Nahen Osten und auch in der Ukraine zu einem Thema seiner Predigt am ersten Weihnachtstag gemacht. Jüdinnen und Juden hätten nach dem 7. Oktober «unsere uneingeschränkte Solidarität», sagte Kohlgraf am Montag im Mainzer Dom mit Blick auf den Angriff der Hamas auf Israel. Die Situation im palästinensischen Gaza nannte er unerträglich. Es sei zu lesen, dass dort «eine unüberschaubare Hungerkatastrophe droht».

Gerade die Weihnachtstage sollten auch die Hoffnung auf Frieden bringen, sagte der Bischof. «Diese Hoffnung will ich den Menschen in der Ukraine zurufen, aber auch vielen Leidenden in so vielen teils vergessenen Kriegs- und Krisenregionen der Erde.» Insgesamt sei 2023 ein Jahr der Kriege, des zunehmenden religiösen Desinteresses, der vielen Krisen und Themen in Kirche und Gesellschaft gewesen.