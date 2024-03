Bistum: Haushalt 2024 mit etwa 34 Millionen Euro Defizit

Limburg (dpa) - Zurückgehende Kirchensteuereinnahmen und steigende Kosten sorgen im Haushalt 2024 des Bistums Limburg für ein Defizit. «Bei Erträgen von etwa 309 Millionen Euro und Aufwendungen von etwa 343 Millionen Euro weist der Haushalt des Bistums Limburg 2024 einen Jahresfehlbetrag von etwa 34 Millionen Euro aus», teilte die auf hessischem und rheinland-pfälzischem Gebiet liegende Diözese am Montag mit. Dieser solle, neben ohnehin rücklagenfinanzierten Projekten in Höhe von 23 Millionen Euro, erstmals durch eine umsichtige Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. So solle die Kontinuität der zentralen pastoralen Aufgaben des Bistums weiterhin gewährleistet werden.