Blauzungenkrankheit auch im Wetteraukreis nachgewiesen

Friedberg (dpa/lhe) - Die Blauzungenkrankheit breitet sich in Hessen weiter aus. Laut Veterinäramt wurde die Krankheit mit dem neuen Erreger BTV-3 nun auch im Wetteraukreis bei Schafen in mehreren Betrieben nachgewiesen. Die Behörde hatte Blutproben entnommen, nachdem Tiere in den Beständen erkrankt waren.