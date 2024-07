Fall von Blauzungenvirus im Landkreis Kassel

Kassel (dpa/lhe) - Das Blauzungenvirus hat den Landkreis Kassel erreicht. Das teilte eine Sprecherin des Kreises am Montag mit. Nachgewiesen wurde das Virus des Serotyps 3 (BTV-3) demnach bei einer Kuh im nördlichen Landkreis an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.

Bereits Anfang Juli hatte die Blauzungenkrankheit Hessen erreicht. Damals war das Virus bei einem Rind in Alsfeld (Vogelsbergkreis) entdeckt worden. Bei dem aktuellen Ausbruch handelt es sich laut Mitteilung um den ersten Fall in einem Milchviehbestand in Hessen. Die Tierseuche befällt Wiederkäuer – neben Rindern sind das auch Schafe und Ziegen.