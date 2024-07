Schweinepest: Verband appelliert an Landwirte und Bürger

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Nach dem ersten Nachweis der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei einem Hausschwein in Hessen ruft der Hessische Bauernverband Landwirte und Bürger dazu auf, Schutz- und Verhaltensregeln zu beachten. Schweinehalter sollten jetzt strengstens auf sogenannte Biosicherheitsmaßnahmen achten und diese einhalten, erklärte eine Verbandssprecherin auf Anfrage. Dazu gehören Maßnahmen, die einen Eintrag des Erregers aus der Umwelt in Schweinebestände erschweren und auch solche, die eine Weiterverbreitung aus Betrieben mit infizierten Tieren verhindern. Zudem appelliere man dringend an die Bevölkerung, sich insbesondere in der Schutzzone an Maßnahmen wie die Leinenpflicht für Hunde zu halten und möglichst auf den Wegen zu bleiben, um die Behörden bei der Seuchenbekämpfung zu unterstützen und die Schweine zu schützen. Auch Essensreste dürften nicht in der Umwelt entsorgt werden.