Afrikanische Schweinepest: Fragen und Antworten von Experten aus Fürth

Im Bergtierpark in Fürth gibt es vier Hängebauchschweine, und die haben dort seit zehn Jahren ein herrliches Leben. Damit dies auch noch ein Weilchen so bleibt, haben Tierpfleger und Verantwortliche des Parks derzeit ein besonderes Augenmerk auf sie gerichtet. Denn die Afrikanische Schweinepest ist mittlerweile auch im Kreis Bergstraße angekommen – genauer im Wildtiergehege Jägersburger-Wald in Einhausen (wir haben darüber berichtet) – gerade einmal 20 Kilometer Luftlinie vom Bergtierpark entfernt. Fürths Bürgermeister Volker Oehlenschläger ist dennoch optimistisch, „dass sich unsere Schweine nicht anstecken werden und, dass die Krankheit nicht eingetragen wird“. Die Gründe nennt er auch gleich: „Die Tiere leben in einem eigenen, umzäunten Gehege und haben keinen Kontakt zu anderen Schweinen.“ Außerdem würden sie nicht mit Schweinefleisch gefüttert werden. Mit dem Veterinäramt sei man aktuell regelmäßig in Kontakt.