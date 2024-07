Zweiter Fall von Schweinepest bei Hausschweinen festgestellt

Wiesbaden/Stockstadt (dpa/lhe) - In Hessen ist der zweite Fall von Schweinepest bei Hausschweinen festgestellt worden. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums hatte ein Landwirt aus Stockstadt (Kreis Groß-Gerau) am vergangenen Mittwoch der zuständigen Behörde drei Tote Schweine gemeldet. Weitere Tiere wiesen Krankheitssymptome auf. Untersuchungen des Landeslabors bestätigten den Verdacht.

Bereits Anfang Juli war ein Ausbruch in einem Betrieb mit neun Schweinen bei Biebesheim am Rhein (Kreis Groß-Gerau) festgestellt worden. Der erste Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Hessen war Mitte Juni bei einem Wildschwein im Kreis Groß-Gerau festgestellt worden. Seitdem findet in der Region eine großangelegte Kadaversuche statt, um ein sogenanntes Kerngebiet des Geschehens sowie eine Restriktionszone festzulegen. Elektrozäune entlang des Kerngebiets sollen die Wanderung infizierter oder erkrankter Tiere nach außen verhindern.