Nach Schweinepest-Befall: Hunderte Tiere werden getötet

Stockstadt (dpa/lhe) - Nach einem Schweinepest-Befall hat die Tötung von über 1.100 Hausschweinen in einem Betrieb in Stockstadt (Kreis Groß-Gerau) begonnen. Eine Spezialfirma nahm in dem betroffenen Betrieb die Arbeit auf, wie ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Wiesbaden sagte.

Bereits Anfang Juli war ein Ausbruch in einem Betrieb mit neun Schweinen bei Biebesheim am Rhein (Kreis Groß-Gerau) festgestellt worden. Der erste Fall in Hessen war Mitte Juni bei einem Wildschwein im Kreis Groß-Gerau festgestellt worden. Seitdem findet in der Region eine großangelegte Kadaversuche statt. So sollen ein Kerngebiet des Geschehens und eine Restriktionszone festgelegt werden. Elektrozäune entlang des Kerngebiets sollen die Wanderung infizierter oder erkrankter Tiere nach außen verhindern.