Blauzungenkrankheit: Bislang keine neuen Fälle bekannt

Alsfeld/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der mit der Blauzungenkrankheit infizierten Tiere ist in Hessen bislang nicht gestiegen. «Es ist damit zu rechnen, dass sie sich weiter verbreitet», sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Wiesbaden. Das Virus wird nicht von Tier zu Tier übertragen, sondern über kleine blutsaugende Mücken. In Alsfeld im Vogelsbergkreis war ein erkranktes Tier entdeckt worden. Untersuchungen beim Hessischen Landeslabor bestätigten vergangenen Freitag den Verdacht. Es handelte sich um ein Rind aus Niedersachsen, dieses war laut Ministeriumsangaben noch vor dem Transport negativ getestet worden.