Tierseuchen

Blauzungenkrankheit erreicht Hessen – riesige Sperrzone

Eine winzige Mücke sorgt für Alarm: Warum jetzt in fast ganz Hessen besondere Regelungen gelten und was das für Rinder, Schafe, Ziegen und Landwirte bedeutet.

Die Blauzungenkrankheit ist eine Krankheit der Wiederkäuer. Vor allem Rinder, Schafe und Ziegen können sich anstecken. (Archivbild) Foto: Angelika Warmuth/dpa
Die Blauzungenkrankheit ist eine Krankheit der Wiederkäuer. Vor allem Rinder, Schafe und Ziegen können sich anstecken. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Ausbruch eines neueren Typs der Blauzungenkrankheit hat die Tierseuche nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums nun erstmals auch Hessen direkt erfasst. Zu dem Ausbruch kam es demnach bei einem Rind im Landkreis Bergstraße. Die Blauzungenkrankheit (BTV) sei vom Friedrich-Loeffler-Institut heute bestätigt worden, teilte das Ministerium mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Damit einhergehend wurde die Sperrzone ausgeweitet, so dass in Hessen nun lediglich der Landkreis und die Stadt Kassel sowie der Werra-Meißner Kreis aktuell nicht darin liegen. Wegen eines Ausbruchs im Saarland und in Baden-Württemberg hatten zuvor bereits weite Teile des Bundeslandes zur Sperrzone gehört.

Für den Transport von Tieren empfänglicher Arten aus der sogenannten BTV-8-Sperrzone heraus gelten strenge Vorgaben. Innerhalb der Zone gibt es laut dem hessischen Landwirtschaftsministerium hingegen keine Beschränkungen. Für Menschen sei das Virus ungefährlich. 

Bei Tieren kann die Krankheit zum Tod führen

Das Virus wird den Angaben zufolge durch kleine blutsaugende Stechmücken übertragen. Es handelt sich um eine Krankheit der Wiederkäuer. Vor allem Rinder, Schafe und Ziegen können sich anstecken. Aber auch Lamas und Alpakas sind gefährdet. 

Infizierte Tiere bekommen hohes Fieber, wirken apathisch und fressen nicht mehr. Nase und Mund sind gerötet und die Zunge schwillt an. Im schlimmsten Fall kann die Krankheit tödlich enden. Wenn Tierhalter Symptome erkennen, sollten sie umgehend den Hoftierarzt rufen, rät das Ministerium. Ein Impfstoff gegen den Serotyp 8 ist zugelassen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Blauzungenvirus breitet sich aus – riesige Sperrzone
Tierseuchen

Blauzungenvirus breitet sich aus – riesige Sperrzone

Ein neuer Ausbruch der Blauzungenkrankheit führt zu einer Sperrzone in mehreren Bundesländern. Was heißt das für Nutztierhalter?

07.11.2025

Ministerium: Tiere gegen Blauzungenkrankheit impfen
Tierschutz

Ministerium: Tiere gegen Blauzungenkrankheit impfen

Das hessische Landwirtschaftsministerium warnt vor einer neuen Ausbruchswelle der Blauzungenkrankheit im Frühjahr. Wiederkäuer sollten deshalb dringend geimpft werden.

14.02.2025

Blauzungenkrankheit im Kreis Marburg-Biedenkopf angekommen
Tierseuche

Blauzungenkrankheit im Kreis Marburg-Biedenkopf angekommen

Die ansteckende Erkrankung grassiert in ganz Deutschland. Betroffen ist jetzt auch der Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die Kreisverwaltung ruft Tierhalter dazu auf, ihre Tiere impfen zu lassen.

16.08.2024

Blauzungenkrankheit auch im Wetteraukreis nachgewiesen
Tierseuche

Blauzungenkrankheit auch im Wetteraukreis nachgewiesen

Die Blauzungenkrankheit ist eine Gefahr für Wiederkäuer wie Rinder, Schafe und Ziegen - und hat nun einen weiteren Landkreis in Hessen erreicht.

12.08.2024

Blauzungenkrankheit breitet sich in Hessen weiter aus
Tierseuche

Blauzungenkrankheit breitet sich in Hessen weiter aus

Am 5. Juli wurde die Blauzungenkrankheit im Vogelsbergkreis nachgewiesen - die Tierseuche war in Hessen angekommen. Bedroht sind Wiederkäuer wie Rinder und Schafe. Nun wird ein weiterer Fall bekannt.

06.08.2024