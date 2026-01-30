Blechschäden und Verletzte: Zahl der Glätteunfälle steigt
Auf glatten Straßen kommt es in Nordhessen und der Region Fulda zu zahlreichen Unfällen. Die Polizei meldet Sachschäden, festgefahrene Lastwagen - und auch einige Verletzte.
Kassel/Fulda (dpa/lhe) - In Nordhessen und der Region Fulda ist es seit gestern zu mehr als 80 glättebedingten Unfällen gekommen. Größtenteils blieb es bei Blechschäden, bei vier Unfällen gab es aber auch Leichtverletzte, wie die Polizei mitteilte. Viele davon ereigneten sich in der Nacht zu Freitag.
Allein das Polizeipräsidium Nordhessen registrierte 54 Unfälle, wie ein Sprecher mitteilte. Außerdem seien mehrere Lastwagen auf den glatten Straßen steckengeblieben. Im Bereich des Polizeipräsidiums Fulda wurden nach Angaben eines Sprechers seit gestern zwischen 30 und 35 Unfälle gezählt. Schwerverletzte gab es den Angaben zufolge nicht.