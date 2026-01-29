Winterwetter

Mehr als 50 Glätteunfälle in Nordhessen und Fulda

Auf glatten Straßen kommt es in Nordhessen und Fulda zu zahlreichen Unfällen. Es gibt auch Probleme im Nahverkehr.

Das Winterwetter bringt in Nordhessen und Fulda nicht nur Blechschäden, sondern auch Verspätungen und Ausfälle im Nahverkehr mit sich. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Kassel/Fulda (dpa/lhe) - In Nordhessen und im Bereich Fulda ist es zu zahlreichen Glätteunfällen gekommen. Bis zum Abend registrierte das Polizeipräsidium Nordhessen 33 Unfälle mit Sachschäden sowie drei Unfälle mit Leichtverletzten, wie ein Sprecher mitteilte. Im Bereich des Polizeipräsidiums Fulda waren es nach Angaben eines Sprechers rund 20 Unfälle. Dabei sei überwiegend Blechschaden entstanden. Schwerverletzte gab es den Angaben beider Präsidien zufolge bislang nicht.

Das Winterwetter sorgt in den Regionen auch für Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr. Wegen der aktuell sehr glatten Straßen stellten die RhönEnergie Verkehrsbetriebe im Stadtverkehr Fulda am Abend den Betrieb ein, wie das Unternehmen mitteilte. Gegen 20.30 Uhr hieß es dann: «In der Stadt Fulda haben sich die Straßenverhältnisse etwas verbessert. Deshalb rollen (dort) die Busse jetzt wieder.» 

Im Überlandverkehr gebe es hingegen keine Änderung: «Die Linien in der Rhön, im Norden und im Westen des Landkreises bleiben heute komplett eingestellt. Lediglich im Süden des Landkreises und im Bergwinkel fahren die Busse weiter.»

Weil sich in der Nacht die Wetterlage normalisieren soll, sagte RhönEnergie Verkehrsbetriebe-Sprecher Volker Nies: «Wir gehen davon aus, dass unsere Busse am morgigen Freitag wieder wie an einem ganz normalen Schultag im Einsatz sind.»

Auch die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) und der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) teilten mit, es komme aufgrund der Wetterlage zu Verspätungen und Fahrtausfällen.

