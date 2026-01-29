Glätte sorgt für Verspätungen und Ausfälle im Nahverkehr
Das Winterwetter bremst Teile des Nahverkehrs: In mehreren hessischen Regionen kommt es am Abend zu Ausfällen und Verspätungen. Was Fahrgäste jetzt wissen sollten.
Fulda/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Winterwetter sorgt in Hessen für Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr. Wegen der aktuell sehr glatten Straßen haben die RhönEnergie Verkehrsbetriebe im Stadtverkehr Fulda am Abend den Betrieb eingestellt, wie das Unternehmen mitteilte.
Auch im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) sorgten Schnee und Eisglätte für Probleme. Es komme derzeit in einigen Teilen des RMV-Gebiets witterungsbedingt zu Einschränkungen im Busverkehr, hieß es auf der Webseite des RMV. Es sei mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. Einige Linien würden aufgrund der Wetterlage möglicherweise komplett eingestellt. Betroffen waren am Abend demnach der Landkreis Marburg-Biedenkopf, der Lahn-Dill-Kreis sowie der Vogelsbergkreis.
Behinderungen auch in Nordhessen
Die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) teilte mit, aufgrund der aktuellen Wetterlage komme es zu Verspätungen und Fahrtausfällen auf zahlreichen Linien. Fahrgäste wurden gebeten, ihre Verbindung vor Fahrtantritt in der Verbindungsauskunft zu prüfen. Auch der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) informierte darüber, dass es auf allen verkehrenden Buslinien in der Stadt und dem Landkreis Kassel zu Verspätungen und Ausfällen kommen könne.