Verschneite Straßen

Glätte sorgt für Verspätungen und Ausfälle im Nahverkehr

Das Winterwetter bremst Teile des Nahverkehrs: In mehreren hessischen Regionen kommt es am Abend zu Ausfällen und Verspätungen. Was Fahrgäste jetzt wissen sollten.

In Teilen Hessens müssen Fahrgäste mit Ausfällen und Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
In Teilen Hessens müssen Fahrgäste mit Ausfällen und Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. (Symbolbild)

Fulda/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Winterwetter sorgt in Hessen für Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr. Wegen der aktuell sehr glatten Straßen haben die RhönEnergie Verkehrsbetriebe im Stadtverkehr Fulda am Abend den Betrieb eingestellt, wie das Unternehmen mitteilte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) sorgten Schnee und Eisglätte für Probleme. Es komme derzeit in einigen Teilen des RMV-Gebiets witterungsbedingt zu Einschränkungen im Busverkehr, hieß es auf der Webseite des RMV. Es sei mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. Einige Linien würden aufgrund der Wetterlage möglicherweise komplett eingestellt. Betroffen waren am Abend demnach der Landkreis Marburg-Biedenkopf, der Lahn-Dill-Kreis sowie der Vogelsbergkreis.

Behinderungen auch in Nordhessen

Die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) teilte mit, aufgrund der aktuellen Wetterlage komme es zu Verspätungen und Fahrtausfällen auf zahlreichen Linien. Fahrgäste wurden gebeten, ihre Verbindung vor Fahrtantritt in der Verbindungsauskunft zu prüfen. Auch der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) informierte darüber, dass es auf allen verkehrenden Buslinien in der Stadt und dem Landkreis Kassel zu Verspätungen und Ausfällen kommen könne.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Winterwetter sorgt für Ausfälle bei Nahverkehr in Hessen
Behinderungen durch Glätte

Winterwetter sorgt für Ausfälle bei Nahverkehr in Hessen

Schnee und Glätte legen in Hessen zahlreiche Bus- und Bahnlinien lahm. In mehreren Regionen kommt es zu Ausfällen und Verspätungen im Nahverkehr.

12.01.2026

Verspätungen im Nahverkehr - In Nordhessen leicht verbessert
Bahnen

Verspätungen im Nahverkehr - In Nordhessen leicht verbessert

Fahrgäste in Hessen sind oft genervt von unpünktlichen Zügen. Die Verkehrsverbünde sehen die Gründe vor allem im Personalmangel. Der Fahrgastverband kritisiert den ÖPNV auch wegen anderer Probleme.

10.01.2025

Warnstreik im Nahverkehr in Hessen angelaufen
Verkehr

Warnstreik im Nahverkehr in Hessen angelaufen

01.03.2024

Eis und Schnee

Winterwetter bremst Verkehr in Teilen Deutschlands aus

Teils extremes Glatteis und viel Schnee: Das Winterwetter macht vielen Regionen zu schaffen. Auf Straßen bilden sich Eisschichten, und in Frankfurt können zeitweise keine Flugzeuge mehr starten.

18.01.2024

Unwetter

RMV: Verspätungen und Ausfälle im Busverkehr

17.01.2024