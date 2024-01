RMV: Verspätungen und Ausfälle im Busverkehr

Hofheim am Taunus/Groß-Gerau (dpa/lhe) - Das Winterwetter mit Straßenglätte und Schneefällen hat am Mittwoch in Hessen für Beeinträchtigungen im Busverkehr gesorgt. Im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrverbundes (RMV) müsse in weiten Teilen mit Verspätungen und Fahrtausfällen gerechnet werden, teilte der RMV mit. «Zum Teil muss der Busverkehr aufgrund der Wetterlage komplett eingestellt werden.» Im Schienenverkehr waren zunächst keine Beeinträchtigungen bekannt. Die Fahrgäste wurden gebeten, kurz vor Antritt ihrer Fahrt die RMV-Verbindungssuche zu nutzen, um sich über die aktuelle Lage und witterungsbedingten Ausfälle zu informieren.