Warnstreik im Nahverkehr in Hessen angelaufen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen ist planmäßig ein zweitägiger Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr angelaufen. Fahrgäste in Wiesbaden, Kassel und Frankfurt/Main müssen sich am Freitag und Samstag auf erhebliche Ausfälle bei Bussen, Straßen- und U-Bahnen einstellen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Auch der Schulbusverkehr sei betroffen.