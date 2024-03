Fahrgäste müssen sich auf Einschränkungen einstellen

Wiesbaden/Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen sich ab Freitag in mehreren hessischen Städten auf teils erhebliche Einschränkungen bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte von kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sein werden demnach hauptsächlich die U-Bahnen und Straßenbahnen in Kassel und Frankfurt sowie der Busverkehr in Wiesbaden.

Auch die Marburger Verkehrsbetriebe werden nach eigenen Angaben bestreikt. In Hanau werden laut einer Mitteilung der Stadt Buslinien betroffen sein. Auch in Gießen sind nach Gewerkschaftsangaben Einschränkungen im Busverkehr zu erwarten. Parallel zu den Warnstreiks organisiert Fridays For Future am Freitag mehrere Demonstrationen für mehr Klimaschutz.