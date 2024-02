Gewerkschaft ruft zum ÖPNV-Warnstreik ab Freitag auf

Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - In Hessen drohen zum Ende der Woche Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. «Betroffen sein werden hauptsächlich die U-Bahnen und Straßenbahnen in Kassel und Frankfurt sowie der Busverkehr in Wiesbaden», teilte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Montagabend in Frankfurt mit. Beschäftigte des öffentlichen Personennahverkehrs seien für Freitag und Samstag dazu aufgerufen, sich an den bundesweiten Arbeitsniederlegungen in dieser Woche zu beteiligen.